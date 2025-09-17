Edirne müze sayısıyla Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor

TÜİK verilerine göre, İstanbul 94 müze ile ilk sırada bulunurken, Ankara 70, İzmir 32, Bursa ise 29 müze ile dikkati çekti. Edirne, bu illeri takip ederek müze sayısında 76 ili geride bıraktı.

Edirne müzelerinde kayıtlı eser sayısı 2 bin 194 olarak belirlendi. Bu rakam kenti, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Kütahya, Bursa, Malatya, Eskişehir, Kastamonu, Balıkesir, Aydın ve Antalya'nın ardından Türkiye genelinde 13’üncü sıraya taşıdı. Eser sayısında ise 68 ili geride bıraktı.

Edirne, 2024 yılında müzelerine gelen ziyaretçi sayısıyla da öne çıktı. Kentteki müzeleri yıl içinde 890 bin kişi ziyaret etti.

Bu rakam Edirne'yi, İstanbul (6 milyon 720 bin), Ankara (2 milyon 59 bin), Bursa (1 milyon 659 bin), Eskişehir (1 milyon 445 bin) ve Gaziantep’in (1 milyon 50 bin) ardından Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen iller arasına taşıdı. Edirne bu çekim gücüyle 75 ili geride bıraktı.

Kentte Türk ve İslam Eserleri, Edirne, Balkan Tarihi, Selimiye Vakıf Eserleri, Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Edirne Kent, Hasan Ali Yücel Çocuk, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık, Milli Mücadele ve Lozan, İlhan Koman Heykel ve Resim, Osman İnci, Uzunköprü Kent, Keşan Kent, Ekmekçizade Kervansarayı, Balkan Üniversiteler Birliği ve İzzet Erbay Teknoloji ile Doğa Tarihi müzeleri yer alıyor.