Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de konser verecek

Konsere ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, müstear makamının ana tema olarak belirlendiği konser, koro için yarım asrı aşan bir geleneği de sürdürecek. Her sezonun açılışında Türk müziğinin en büyük beste şekillerinden biri olan kâr formunda eser seslendiren koro, ölümünün 200. yılında Zekai Dede’nin müstear kârını sahneye taşıyacak. Daha önce az icra edilmiş olan şaheser, koro tarafından ilk kez seslendirilecek. Programda ayrıca, yine müstear makamından ilk kez yorumlanacak farklı eserler de yer alacak ve klasik faslı tamamlayacak.

Konserin sololar bölümünde tanınmış icracılar sahne alacak. Tanburda Murat Aydemir, kemençede Lütfiye Özer ve kanunda Serap Çağlayan’dan oluşan saz üçlüsü, Tanburi Cemil Bey’in eserlerini yorumlayacak. Ardından Bekir Ünlüataer, suznak makamından şarkılarla dinleyiciyle buluşacak.

Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki koro, konserin son bölümünde muhayyer makamından eserlerle dinleyicilere veda edecek.

Konser 11.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda başlayacak.

Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.