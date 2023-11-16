Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 16.11.2023 09:26

Düzce'de "Dionysos Kült Mekanı"nı yansıtan aslanlı mozaik bulundu

Düzce'de yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında "Dionysos Kült Mekanı"nı yansıtan aslanlı mozaik bulundu.

Düzce'de "Dionysos Kült Mekanı"nı yansıtan aslanlı mozaik bulundu

Konuralp bölgesindeki antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı.

Tiyatronun üst kısmında bulunan alanda çalışan kazı ekibi, portikoya (üstü örtülü, önü sütunlu açık galeri) bağlı bir yapı içerisinde aslanlı mozaiğe rastladı.

Uzmanlar, yeni rastlanan mozaikli odanın, geç Roma dönemine ait bir kült alanını (bir toplumun veya grubun belirli değerleri, inançları, gelenekleri, sanatı ve diğer kültürel unsurları içeren genel bir yaşam tarzını ifade ettikleri alan) temsil ettiği düşünüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Dionysos Kült Mekanı" 

Duvar ölçüleri yaklaşık olarak 4,51x6,42 metre olan yeni bulgunun, iç duvarlarının ise kalın bir harç tabakası üzerine mermer plakalarla kaplı ve odanın kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı olduğu belirlendi.

Odanın kuzeyinde de iç tarafa doğru bir platform temeli gözlemlendi. Tüm odanın ince işçilik ile yapılmış beyaz, mavi, sarı, yeşil ve kahverengi tesseralardan (çeşitli renklerdeki küçük mozaik taş) oluşan bir mozaik tabanla kaplı olduğu tespit edildi.

Geometrik desenlerle bezeli mozaiğin kenarlarının daha büyük ve renkli tesseralardan oluşan bir çerçeve şeklinde yapıldığı, ortasında ise daha küçük tesseralarla yapılan dörtgen çerçevenin iç tarafında bir sahne betimlendiği belirlendi.

Uzmanlar, bu alanda bulunan davul ve flüt betimlemeleriyle oda içinden çıkan eserlerin "Dionysos Kült Mekanı" olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İyi korunmuş, nadir bir mozaik yapı ortaya çıkarılmıştır"

Yeni bulgu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce Konuralp (Prusias ad Hypium) Antik Kenti'nde devam eden kazılarda antik tiyatroda sofanın bulunduğu üst kısımda, bir çam ağacına bakan iki aslan, ağacın dallarında davul ve pan flütün betimlendiği, dönemine ilişkin iyi korunmuş, nadir bir mozaik yapı ortaya çıkarılmıştır" ifadesini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de yaptığı açıklamada, tiyatro kazılarında yeni bir gelişme daha yaşandığını belirterek, tiyatro aksının tam ortasına mozaiklerle süslü alanın iyi korunmuş ve dönemini yansıtan bir yapı olduğunu dile getirdi.

Konuralp kazılarına verdikleri öneme işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Konuralp Antik Kenti'ndeki kazılarda her gün yeni bir eserle karşılaşıyoruz. En son bulduğumuz eser bir aslanlı mozaiktir. Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir mozaik keşfettik, ortaya çıkardık. Bu mozaik buradaki antik tiyatronun gün ışığına çıkmamış önemli bir unsuru. Daha önce de burada bir Medusa heykeli, Apollon heykeli ve yine Büyük İskender'in heykelini bulmuştuk. Bu bulduğumuz dördüncü önemli eser, aslanlı mozaik adı verilen bir eser. Arkeologlarımız Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir eser olduğunu ifade ediyorlar. Bu eserleri gördükçe ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar doğru bir yol tuttuğumuzu daha iyi anlıyoruz. Burası Düzce'nin kalbi, inşallah Türkiye'de de önemli bir destinasyon merkezi olacak."

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
11. Boğaziçi Film Festivali'nin başvuruları uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Şanlıurfa'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
10:36
Bu ay 582 milyon lira destek ödemesi yapıldı
10:26
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
10:24
Mehmet Ali öğretmen organlarıyla 5 kişiye umut oldu
10:18
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
10:33
Bakan Güler: Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi
Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ