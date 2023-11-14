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Kültür-Sanat
AA 14.11.2023 17:01

Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru

200 yıllık Sultan II. Mahmud imzalı devasa levhanın restorasyon sürecinde son aşamaya gelindi.

Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru
[Fotograf: DHA]

Restorasyon sürecine dair Topkapı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Milli Sarayların çok önemli taşınabilir tarihi eserlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bunların içesinde en önemlilerinden birisi de hat sanatı üzerine ciddi çalışmalar yapmış Sultan II. Mahmud imzalı devasa hat eseri. Özellikle koleksiyonumuzda yer alan en büyük ebatlı eserlerden bir tanesi ama aynı zamanda son derece titiz çalışılmış bir eser.

Sultan II. Mahmud'un saltanatının ilk yıllarında yaptığı bir çalışması olduğu düşünülüyor. Arkadaşlarımız uzun bir süredir bu eserle ilgili çalışıyor. Artık restorasyon sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir sanatkar padişahın, çok önemli bir eseri toplumla buluşmuş olacak." dedi.

Yıldız, eserde "Allahu veliyyü't-tevfik" yazısının yer aldığının altını çizerek, II. Mahmud imzalı hat levhanın önümüzdeki günlerde geçici olarak Hazine Koğuşu'ndaki Hat Galerisi'nde sergileneceğini aktardı.

Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru

"Milli Sarayların yaklaşık 45 yıllık restorasyon atölyeleri deneyimi var"

Osmanlı padişahlarının hatla ünsiyetlerinin bilindiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Koleksiyonumuzda Sultan Abdülmecid, IV. Murat, I ve III Ahmet'in eserleri var. Topkapı Sarayı'ndaki galerimizin ardından şu anda restorasyonu devam eden Topkapı Sarayı Darphane bölgesinde çok büyük bir Hat Müzesi hazırlığımız sürüyor. Koleksiyonumuzdaki diğer restorasyonu devam eden eserlerin de tamamlanmasıyla önümüzdeki yıllarda Milli Saraylar Hat Müzesini, Darphane-i Amire kompleksinde hayata geçireceğiz."

Yasin Yıldız, Milli Sarayların 3 bini aşkın eserin yer aldığı bir hat koleksiyonuna sahip olduğunu vurgulayarak, "Bunların bir kısmı saray, köşk ve kasırlarda doğal tefriş düzeni içerisinde tefriş ediliyor. Tabii koleksiyonumuzun geri kalanıyla ilgili de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Milli Saraylar kurumunun yaklaşık 45 yıllık restorasyon atölyeleri deneyimi var. Taşınabilir eser anlamında bütün restorasyon çalışmalarımızı kendi atölyelerimizde sürdürebiliyoruz. Bu anlamda 32 tane restorasyon atölyemiz var." diye konuştu.

Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru

200 yıllık devasa levhayı 4 kişilik uzman ekip restore ediyor

Depolarda muhafaza edilen hat eserlerinden 300'ünün restorasyonu tamamlanarak, nisan ayında Topkapı Sarayı'nın Enderun Avlusu'nda yer alan Hazine Koğuşu'nda görücüye çıkmıştı.

Sultan II. Mahmud imzalı, 1810-1811 tarihine ait eser, 208 santimetreye 660 santimetre ölçülerinde. Eserde, beyaz boyalı bez üzerine siyah mürekkeple ve celi hatla "Allahu veliyyü't-tevfik" yazıyor. Yaklaşık 14 metrekarelik büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılan eserin sergiye hazırlık çalışmasını, Milli Sarayların restorasyon konusunda uzmanlık kazanmış dört kişilik ekibi yürütüyor.

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