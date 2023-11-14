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Kültür-Sanat
TRT Haber 14.11.2023 12:28

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu

TRT'nin yeni dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu. İlk bölüm izleme etkinliği TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlendi. “Gazze bizim insani, vicdani, tarihi ve İslami meselemiz” diyen Sobacı, TRT’nin gerçekleri yansıtmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

TRT 1'in iddialı yeni dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu. Dizinin ilk bölümünü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapım ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli birlikte izledi.

"Bu kıymetli proje, verilen mücadelenin görünür olmasına katkı sağlayacak"

Gazze’de yaşananlara değinen TRT Genel Müdürü Sobacı, Türkiye’nin ve TRT’nin çizgisini hatırlattı.

"Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki diyen Selahattin Eyyubi büyük bir inanışla verdiği mücadelenin sonunda kazandığı zaferle bugünü kutsal mekanlarının işgalcilerine de aslında çok önemli bir mesaj vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sıklıkla dile getirir. 'Filistin bizim kırmızı çizgimizdir' der. Aslında Selahaddin Eyyubi dizisi Filistin'in kırmızı çizgi olmasının, bizler için kırmızı çizgi olmasının yapımcılık dünyasındaki yansımasıdır. Yapımcılık dünyasındaki karşılığıdır. Selahaddin Eyyubi'yi ve onun kutlu mücadelesini anlattığımız yeni bir diziyi TRT ekranlarına getirmekten, izleyiciyle buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki bu kıymetli proje Kudüs'ün kutsiyetini tüm Müslümanlar için kıymetini ve Filistin'in verdiği mücadelenin daha görünür olmasına katkı sağlar."

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu

Sobacı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kudüs'ü ve bu coğrafyayı anlamak aslında Hazreti Ömer'in can ve mal güvenliği teminatıyla anahtarı bizzat kendisinin aldığı selamet şehri Kudüs'ü anlamayı gerektirir. Haçlı Seferi sonrasında sokakları kanla dolan Kudüs'ü bilmeyi gerektirir. Elbette zulümle abad olunmayacağını bizlere gösteren Selahaddin Eyyubi'yi anlamayı gerektirir."

"Katliamı meşrulaştıran yayınlar dünya kamuoyunun vicdanını sarsmaktadır"

Uluslararası basının yaşananlara karşı tutumunu eleştiren Sobacı, TRT’nin Gazze’de yaşanan gerçekleri yansıtmasının “insani ve vicdani bir mesele” olduğunu vurguladı.

"Küvezdeki bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller, sağlık görevlileri, basın mensupları katledilmektedir. Uluslararası medyanın bu mezalim karşısında bu zulmü meşrulaştırmaya yönelik adımları, yaptığı yayınlar dünyanın vicdanını da, dünya kamuoyunun vicdanını da sarsmaktadır. TRT olarak tüm bunlara rağmen Gazze'de yaşanan katliamı Kudüs'ün ve bu coğrafyanın çektiği ızdırabı ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu bir insani, vicdani, tarihi ve İslami bir vazife olarak, bir görev olarak değerlendiriyoruz."

Dizinin oyuncuları da heyecanlarını dile getirdi. Oyuncular, dizideki karakterleri hakkında da ipuçları verdi.

Dizi her pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT 1’de izleyici ile buluşacak.

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Gazze Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
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