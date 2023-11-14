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Kültür-Sanat
DHA 14.11.2023 11:29

Özel tiyatrolara 55 milyon TL destek kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023-2024 sanat sezonunda 476 özel tiyatroya toplam 55 milyon TL destek verileceğini açıkladı.

Özel tiyatrolara 55 milyon TL destek kararı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu başkanlığında, Bakanlığa bağlı sanat kurumlarının Genel Müdürleri ve komisyon üyelerinin katılımıyla 'Özel Tiyatrolara Maddi Destek Değerlendirme Komisyonu' toplantısı düzenlendi.

Özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2023-2024 sanat sezonu için yapılan başvuruları değerlendiren komisyon, başvurusunu eksiksiz tamamlayan bütün tiyatrolara destek verilmesi kararı aldı.

Bu kapsamda, 77 geleneksel tiyatro, 95 çocuk oyunu tiyatrosu ve 304 profesyonel olmak üzere 476 özel tiyatroya toplam 55 milyon TL destek verilecek.

Özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısının artırılması ve devamlılığının sağlanması, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Bakanlığın maddi destek sağladığı özel tiyatrolara Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. 

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