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Kültür-Sanat
AA 15.11.2023 10:57

11. Boğaziçi Film Festivali'nin başvuruları uzatıldı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek "Boğaziçi Film Festivali", 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

11. Boğaziçi Film Festivali'nin başvuruları uzatıldı
[Fotoğraf: Getty]

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festival kapsamında, ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 24 Kasım'a uzatıldı.

Başvurular, festivalin web sitesinde yer alan formlar doldurularak gerçekleştirilebilecek.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda büyük ödül olarak "En İyi Film"e Altın Yunus'un yanı sıra 200 bin lira ödül verilecek.

Jüri değerlendirmelerinin ardından En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Artistik Direktörü Samed Karagöz, sinemaya desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, tüm yarışma kategorilerinde ödül tutarlarını arttırdıklarını ifade etti.

Kategori ödülleri dışında Ulusal Yarışma'da Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen En İyi İlk Film Ödülü ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de verilecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere ise "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

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