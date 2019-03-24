Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisine bulunan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yolundaki kar temizleme çalışmalarının bitirilmesiyle turizm sezonunu açtı.

Çalışmaları yerinde takip eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını 2 haftadır sürdürdüğünü söyledi. Ekinci, şu bilgileri aktardı:

"Bu yıl kış çetin geçti fakat düzenli bir çalışma neticesinde Nemrut Dağı yolunu ziyaretçilerin hizmetine açmış bulunmaktayız. Nemrut Dağı misafirlerine kapılarını açtı. Nemrut Dağı'nın karlı halini, heykellerin karlar altındaki durumu görmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı'na akın etmeye başladı. Turlar yönlerini buraya çevirdi.

Bu yıl Nemrut Dağı son bir kaç yılın en yüksek ziyaretçi sayısına kavuşacak. Çünkü şimdiden önümüzdeki bir kaç ayda otellerimizin doluluk oranı çok yüksek. Hedefimiz 2019 yılında yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamak. Umuyoruz bu yıl Nemrut ziyaretçiye doyacak."

Yerli ve yabancı turistler, Nemrut Dağı'nda karlar altındaki heykellerin bolca fotoğrafını çekti.

Kaynak: AA