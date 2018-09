Dünya Göçebe Oyunları'nda renkli görüntüler oluştu

Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi’ne bağlı Çolpon-Ata şehrinden 40 kilometre uzaklıktaki Kırçın Yaylası'nda kurulan 500'den fazla çadırdan oluşan etno şehirde, Kırgız aileler, göçebe yaşam biçimlerini, gelenekleri ve göreneklerini, oyunları, giyim ve yemek kültürlerini sergiliyor.

Kırgız göçebe kültürün tanıtıldığı yaylada düzenlenen programlara sporcuların yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist katılıyor.

Yayla ziyaretçilerine Kırgız gelenekleri gösteriliyor

Yayla ziyaretçilerine, özellikle beşiğe bebeği yatırma, saç örme, çadırda bayram, çadır kurma, evlilik, düğün öncesi kız ve erkek tarafların tanışması, gelin vedası ve bebeğin ilk adımını atması gibi adetler gösteriliyor.

Kırgızlar, atalarından kalan göçebe yaşamının sergilendiği her çadırda misafirlere et, hamur işi yemekler, at sütü, kaymak ve ekmek türleri ile meyve ikram ediyor ve konuklarıyla şarkılar söylüyor.

Etno şehirde Kırgızistan'ın 7 bölgesini temsil eden geleneksel Kırgız çadırlarında, bölgeye özel gelenekler, adetler, ev ve mutfak eşyaları, kıyafetler, dokuma sanatı ve çadır süsleme malzemeleri tanıtılıyor.

Çadırlarda el sanatları sergileniyor, yarışmalar düzenleniyor

Çadırlarda ayrıca Kırgızistan'a has kilim, yün ürünleri ve el işi sanatlar sergilenirken, resim tabloları ve hediyelik eşyalar da satışa sunuluyor.

İsteyenler ata biniyor, ödüllü yarışmalara katılıyor ve hedefe ok atıyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı ile TRT'nin medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstlenirken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da organizasyona destek veriyor.

Kaynak: AA