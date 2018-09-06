Sirkeli Höyüğü'nde yeni yerleşim alanı bulundu

Adana Ceyhan'da Geç Tunç ve Demir Çağı'na ait yerleşim yeri ve kalıntılarının bulunduğu, Suriye'deki Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e karşı kazandığı zaferle ünlenen Hitit Kralı 2. Muvattalli'nin kaya kabartmasının yer aldığı Sirkeli Höyüğü yakınlarında bu yıl yapılan jeofizik ölçüm araştırmalarında, sit alanının dışındaki bölgede de yeni bir yerleşim belirlendi.

Bulunan kalıntılar Demir ve Geç Tunç Çağı'na ışık tutacak

Hicaz Demiryolu üzerinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, İsviçre Bern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikro Novak başkanlığındaki kazı çalışmaları üç farklı alanda yürütülüyor.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Almanya, İtalya'da toplam 37 kişilik kazı ekibi ve Sirkeli köyünden 40 işçiyle yürütülen bu sezon kazılarında, Demir ve Geç Tunç Çağı'nda yerleşim yeri olarak kullanılan höyükte o döneme ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı çalışmaları 10 yıldır sürüyor

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Mikro Novak, yardımcısı Bern Üniversitesi'nden Deniz Yaşin ile höyük üzerinde 10 yıldan bu yana kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sit alanı içerisindeki üç açmada çalışmaların uluslararası ekip tarafından yürütüldüğünü dile getiren Novak, bu yıl höyük çevresindeki alanlarda Münih Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ve jeofizik ölçümlerinde, Sirkeli'nin yukarı şehrinin de olduğu ve aşağı şehrinin de geniş bir alana yayıldığının tespit edildiğini söyledi.

"Buranın açık hava müzesi haline getirilmesi söz konusu olabilir"

Yukarı şehrin, höyüğün karşısında yer alan iki dağın sırtında, merkezinde nekropol bulunan bir alanda, yoğun bir yerleşim yapısı düzeniyle varlık gösterdiğini belirten Novak, şu bilgileri verdi:

"Jeofizik çalışmaları sonucunda, Sirkeli Höyük yerleşiminin yaklaşık olarak 80 hektarlık bir alanı kapladığını tespit edebildik. Burada yukarı şehrin olduğunu belirledik. Buranın sit alanı olması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Umarım bunun sonucunu da alırız. Sonuç gelmesiyle burada kazıların yapılması planlanabilir. Burasının ileriye dönük bir açık hava müzesi haline getirilmesi söz konusu olabilir."

Höyüğün tarihiyle ilgili Türkçe ve İngilizce bilgilendirme panoları

Prof. Novak, yeni tespit edilen alanla, sit alanı sınırlarını güncelleyip koruma kuruluna sunacaklarını belirtti.

Önceki yıllarda Sirkeli Höyüğü'nü turizme açmak amacıyla Hicaz Demiryolu'nda kullanılan yaklaşık 4 vagondan biriyle istasyon evinin restore edildiğini söyleyen Mikro Novak, ayrıca bölgedeki çalışmalar ve höyüğün tarihiyle ilgili Türkçe ve İngilizce bilgilendirme panoları yerleştirdiklerini anlattı.

Höyüğün karşısında Yılan Kale'nin bulunduğunu ifade eden Novak, kaleyle höyük arasındaki bağlantıyı netleştirerek bu bölgeyi turizme kazandırmak için iki yer arasına köprü yapılmasıyla ilgili de bazı projelerinin olduğunu söyledi.

Bölgede kazı çalışmalarının uzun yıllar süreceğini vurgulayan Novak, yeni sit alanının ilanıyla o bölgede de arkeolojik kazılara başlanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA