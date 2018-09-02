  • 02 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.537
    EURO 7.566
  • BIST 92723.4
    ALTIN 251.784
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Çolpon Ata'da düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte takip etti.

Bu sene 3. düzenlenen oyunlara ayrıca Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırgızistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. dünya göçebe oyunları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER