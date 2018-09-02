Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Çolpon Ata'da düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte takip etti.

Bu sene 3. düzenlenen oyunlara ayrıca Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı.

Kaynak: İHA