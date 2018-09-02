Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırgızistan ile ilişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Manas Üniversitesi’nde düzenlenen fahri doktora töreninde konuştu.

Türkiye olarak özellikle dost ve kardeş ülkelerle siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari ve kültürel alanda ilişkileri güçlendirmek için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, Kırgızistan ile ilişkileri özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak, önümüzdeki dönemde daha da geliştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi FETÖ gölgesinden kurtararak önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız. Bunlar haindir, alçaktır.https://t.co/WFKS8sE933 pic.twitter.com/v00E74PiUF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Eylül 2018

Kırgızistan’a FETÖ ile ilgili uyarılarda bulunan Erdoğan, “Bunlar hain bir örgüttür, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz'da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır ve bu bakımdan biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz, aman dikkat." Dedi.

Kaynak: AA