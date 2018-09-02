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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki şarbon vakasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişinin muayene ve tetkik amacıyla hastanelere davet edildiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Kocadan İstanbuldaki şarbon vakasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamada, İstanbul Silivri'de 31 Ağustos'ta kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Koca, "Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü, hayati risk oluşturmayan, tedavi edilebilir bir hastalıktır." ifadelerini kullandı.

Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığını kaydeden Koca, "Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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