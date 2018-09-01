İstanbul'da 22 kişi şarbon şüphesiyle hastaneye başvurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TRT Haber canlı yayınına bağlanarak İstanbul'daki şarbon şüphesiyle ilgili bilgi verdi.

Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"22 kişi başvuru yaptı, 4'ü şüpheli"

İstanbul'da hastaneye 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. Bunun sadece 4'ünün pozitif olma ihtimali üzerinde duruluyor. Şu anda şarbon diyebileceğimiz bir durum yok.

Kurban eti tüketen vatandaşlar hastaneye başvurdu

Büyükçekmece Silivri Çanta mahallesinde vatandaşımız kurban için hayvanı alıyor. 2-3 kilo kadar et tükettikten sonra etlerin kokuşması üzerine, 28 Ağustos tarihinde Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne başvuruyorlar. Bu başvuruda 31 Ağustos saat 18.00 itibarıyla sonuçlanıyor. Vatandaşımızın getirdiği etlerde şarbon çıkıyor. Etler bakanlık personeli tarafından imha ediliyor.

"Etlerle teması olan 28 kişi tespit edildi"

Etlerle teması olma ihtimali olan 28 kişi tespit ediliyor. 22 kişi hastanelere başvuruyor. 22'nin 13 kişisi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuruyor. Bunun 6'sı hemen taburcu ediliyor. 4 kişinin el ve bileklerindeki lezyon tespiti ile deri şarbonu şüphesi var.

"Tetkikler yapılıyor, şu anda herhangi bir şarbon vakası yok"

Tetkikler yapılıyor. Bu tetkikler neticesinde bu vatandaşlarımızın şarbon olup olmadığı anlaşılacak. Şu anda herhangi bir şarbon vakası yoktur. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et yiyebilirler.

"Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı"

Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz.

Kaynak: TRT Haber