  • 01 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.544
    EURO 7.566
  • BIST 92723.4
    ALTIN 252.684
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun oğlu evlendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun oğlu evlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem'in düğünü için siyasete kısa bir mola verdi. Kılıçdaroğlu ile sert tartışmaların içine giren Muharrem İnce de düğüne katıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun oğlu evlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun en mutlu günü için siyasete kısa bir mola verdi. Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen düğün töreni ile Mine Alşan ile evlendi. Törene, CHP’liler tam kadro katıldı. Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ve sert tartışmaların içine giren Muharrem İnce de düğündeydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu kimyager Mine Alşan ile dünyaevine girdi.

Ankara’da düzenlenen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler arasındaydı, gözler de en çok onu aradı. 24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu ile sık sık karşı karşıya gelen Muharrem İnce de düğüne geldi.

Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Nikah şahitleri ise CHP’nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet çetin, profesör doktor Yılmaz Çapan ve Oya Berberoğlu yaptı.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER