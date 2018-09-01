CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun oğlu evlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun en mutlu günü için siyasete kısa bir mola verdi. Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen düğün töreni ile Mine Alşan ile evlendi. Törene, CHP’liler tam kadro katıldı. Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ve sert tartışmaların içine giren Muharrem İnce de düğündeydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu kimyager Mine Alşan ile dünyaevine girdi.

Ankara’da düzenlenen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler arasındaydı, gözler de en çok onu aradı. 24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu ile sık sık karşı karşıya gelen Muharrem İnce de düğüne geldi.

Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Nikah şahitleri ise CHP’nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet çetin, profesör doktor Yılmaz Çapan ve Oya Berberoğlu yaptı.

Kaynak: TRT Haber