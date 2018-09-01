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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'a FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit oluşturuyor." diyerek Kırgızistan'ı uyardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kırgızistana FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 


 

Resmi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla dost ve kardeş ülke Kırgızistan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

"Siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlardaki konuları ele aldık"

Geleceğe yönelik ne gibi adımlar atabiliriz bu alanları değerlendirme fırsatı bulduk. Siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlardaki konuları etraflıca ele almakta kalmadık, heyetler arası toplantıda da bunları değerlendirdik. 

Dünya Göçebe Oyunları'na 2020'de Türkiye'de

Dünya Göçebe Oyunları'na 2020 yılında ev sahipliği yapmayı planlıyoruz ve bugün de bunu teyit ettik.

"Türk Konseyi'nde önemli kararlar alacağız"

Pazartesi günü Türk Konseyi Zirvesi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Diğer ülkeler ile ticareti geliştirme yollarını arayacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur. 

"Kırgızistan'da FETÖ varlığı ana gündem maddemizdi"

Kırgızistan'da FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündem maddemizi oluşturdu. 15 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunan FETÖ, mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdik. Biz çektiğimizi kardeşlerimizin de çekmesini istemeyiz. Bunlar askeriyeye, polis teşkilatına, devletin tüm mekanizmaları içine sızarlar aynı darbeyi burada da yaparlar.

"Maarif Vakfı'nı önemsiyoruz"

Maarif Vakfı'nı çok önemsiyoruz. Müşterek yapılacak çalışmalar ile buradaki sıkıntının süratle giderilerek ve bu dayanışmanın faydalı olacağına inanıyorum.

Kaynak: TRT Haber

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