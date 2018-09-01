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Irak'ın kuzeyinde mühimmat yüklü araç böyle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde imha edilen mühimmat ikmal aracının vurulma anı paylaşıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatının görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde, kırsal bir arazide stabilize yolda bekleyen ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen aracın vurulma anı yer alıyor.

İlk olarak araç etrafındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta daha sonra mühimmat yüklü araç tam isabetle vuruluyor.

Vurulduğu anda oluşan şiddetli patlamalardan ve oluşan alev topundan, aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: AA

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