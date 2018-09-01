Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yakıt ikmali dolayısıyla uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Keita ile Şeref Salonu'nda bir araya geldi.

Kısa süreli de olsa Türkiye'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Keita, Oktay'a gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunu anlatan Keita, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdirle izlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Keita'yı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Oktay, Keita'ya Kırgızistan ziyareti dolayısıyla yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Ağustos'ta yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Keita'yı tebrik eden Oktay, "Mali ile ilişkilerimiz Cumhurbaşkanımızın mart ayında Mali'ye gerçekleştirdiği ziyaretle daha da güçlendi. İki ülke arasındaki proje bazlı iş birliğinin geliştirilmesiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz güven ilişkisi içinde devam edecek" diye konuştu.

Oktay, FETÖ ile mücadelesi nedeniyle Keita’ya teşekkür etti. Keita da, FETÖ'ye ait eğitim kurumlarıyla ilgili gerekli işlemleri yaptıklarını, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Fuat Oktay, son dönemde Türkiye'ye gerçekleştirilen ekonomi temelli saldırıları dost ülkelerin desteğiyle engellediklerini ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Keita'ya, doğduğu şehirdeki caminin TİKA tarafından yapılan restorasyonunun tamamlanacağının müjdesini verdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Keita'yı Türkiye'ye davet etti. Keita da yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Görüşmede, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim Soumare de yer aldı.

Kaynak: AA