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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe Oyunları'nı 2020'de ülkemizde düzenleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırgızistan'ın dünya kültür mirasına kazandırdığı Göçebe Oyunları'nı 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe Oyunlarını 2020de ülkemizde düzenleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Kırgızistan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, ziyaretin iki ülkenin ortak geçmişlerinden güç alan ilişkilerinin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığını belirtti.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile gündemlerindeki tüm konuları değerlendirdiklerini, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdiklerini ve FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları ele aldıklarını aktardı.

İki ülke arasında siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda ortak kararlılığı gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş forumunda yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. 3. Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldık. Kırgızistan'ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz.


 

Çolpan-Ata'da gerçekleştirilen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde diğer üye ülke devlet başkanları ile birlikte, başta kendi para birimlerimizle ticaret önerimiz olmak üzere bölgesel ve küresel konuları değerlendirdik. Kırgızistan ziyaretimizin ikili ve bölgesel ilişkilerimizde hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Samimi misafirperverlikleriyle bizlere ev sahipliği yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Ceenbekov'a ve kardeş Kırgız halkına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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