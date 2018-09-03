Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'daki temaslarına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Tuğgeneral Duyşenbiyev ile görüşmesiyle ilgili Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı Basın Merkezi'nden açıklama yapıldı.

İki ülke arasındaki savunma teşkilatıları ve askeri eğitim iş birliği konularının ele alındığı belirtilen açıklamada, Duyşenbiyev'in görüşmeye yönelik ifadelerine yer verildi.

"Türkiye, Kırgızistan'ın güvenilir ve sadık bir ortağıdır"

"Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan'ın güvenilir ve sadık bir ortağıdır" diyen Duyşenbiyev, iki ülke arasında ortak tarihsel ve kültürel bağlara dayanan güçlü, dostane ve kardeşçe ilişkilerin kurulduğunu belirtti.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteklerden ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Duyşenbiyev, "Türk askeri eğitim kurumlarında eğitim görmüş subaylar, Ulusal Silahlı Kuvvetlerin inşasına büyük katkı sağlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Duyşenbiyev, Türkiye'nin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilanından bugüne dek Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne araçlar, iletişim ve haberleşme aletleri ile tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin askeri alanda Kırgızistan'a verdiği desteklerin iki ülke arasındaki dostluk bağların güçlü örneğini teşkil etmektedir" dedi.

Kaynak: AA