CHP, yerel seçimlerde ittifak yapmama konusunda kararlı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" dedi. Yerel seçimlerde seçmeni birleştirecek adaylarla yürüyeceklerini belirtti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP arasında ittifak gündemde. CHP'nin de bir ittifak arayışı var mı? Özellikle HDP ile bir ittifak olabilir mi?" sorusuna Öztrak, "CHP olarak bizim iddiamız var, biz diyoruz ki 'Belediyeciliği biz biliriz.' Bu nedenle biz bu seçimlere, tabanda mutabakatı sağlayacak, bundan önceki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisine, MHP'ye, diğer partilere de oy vermiş seçmenlerin de oyunu alabilecek, halkın belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok. Ben bunu söylüyorum, diyorlar ki 'Yarım ağızla söylediler.' O zaman yarım ağızla söylediğimi düşünenler dudaklarımı okusun, gündemimizde kesinlikle ittifak yok." yanıtını verdi.

"MHP ile AK Parti ittifak yaptığında, 2014 seçimleri baz alındığında CHP 10 ili kaybediyor gözüküyor. Buna karşı bir karşı hamleniz olacak mı?" sorusunu Öztrak, "Tüm seçmene hitap edecek halkın adaylarıyla yürüyeceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA