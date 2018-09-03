Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Ağustos'ta Tunceli Ovacık kırsalında eylem yapma hazırlığındaki teröristlere İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 1 MLKP terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığının 300 bin lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategorisindeki "Baran Dersim" kod adlı İrfan Gerçek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de vurgulandı.

Kaynak: AA