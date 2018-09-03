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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Kırgızistan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistandan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndan yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'ten ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, erdoğan
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