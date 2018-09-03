Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli anlarından biri olan Sivas Kongresi'nin, vatanının bölünmez bütünlüğünü sağlamak üzere topyekun mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı.

Erdoğan, kongrenin bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yeniden yakıldığı, işgale karşı milli iradenin teşkili, Misakımillinin belirlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyetin kuruluşu açısından da önemli bir rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Manda ve himaye kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz düsturuyla hareket eden aziz milletimiz, Sivas Kongresi'nden sonraki süreçte de varlığına, milli ve manevi değerlerine kastedenlere, aynı azim ve şuurla daima karşı çıkmıştır. Kahraman milletimizin, bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, iradesine ve istikbaline sahip çıkması, ülkemize yönelik hain girişimlere karşı tüm gücüyle direnmesi, o mücadele ruhunun halen muhafaza edildiğinin somut bir göstergesidir. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA