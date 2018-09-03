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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni adli yıl açılışıyla ilgili sosya medya hesabından paylaşım yaptı.

 


 

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018-2019 Adli Yılı açılışı dolayısıyla düzenlen törenden fotoğraflar paylaşan Oktay, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, adli yıl
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