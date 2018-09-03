Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni adli yıl açılışıyla ilgili sosya medya hesabından paylaşım yaptı.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz 2018-2019 yeni Adli Yıl'ın, Hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/pv1VTibjuS — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 3 Eylül 2018

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018-2019 Adli Yılı açılışı dolayısıyla düzenlen törenden fotoğraflar paylaşan Oktay, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA