Anavatanı dışında yaşayan insanların hikayeleri, İstanbul'da beyaz perdede...

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Festival Direktörü Emrah Kılıç, "İlk defa yapılan bir festival, Yurt Dışı Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından düzenleniyor. 2 farklı kategorimiz; bizim Türkçe konuşan, diğeri yabancı dilde konuşan filmler" dedi.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığında, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın organizasyonu ile düzenlenen festivalin teması, "Her şeyden biraz kalır".

Ödül töreni 29 Ağustos'ta

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finaline kalan yerli ve yabancı 24 film 2 gün boyunca Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda ücretsiz izlenebilecek. Ayrıca festival boyunca, tüm filmler festivalscope.com adresinden de çevrim içi olarak erişime açık izlenebilecek.

Festivalde, film ekiplerinin katıldığı gösterimlerin ardından söyleşiler yapılıyor.

2 kategoride toplam 8 ödül verilecek tören 29 Ağustos'ta yapılacak.