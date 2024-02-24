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Kültür-Sanat
İHA 24.02.2024 12:22

Dervişin yolculuğu sergisi sanatseverlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mimari ve estetik bir zeminde ışık tutan Dervişin Yolculuğu sergisi düzenlenen açılış töreniyle ziyarete açıldı.

Dervişin yolculuğu sergisi sanatseverlerle buluştu
[Fotograf: İHA]

Erkan Doğanay küratörlüğünde, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan sergi, Türkiye coğrafyasında doğu ile batı arasında entelektüel ve bir köprü olan İstanbul'daki inanç yaşamını, sanatı ve tasavvufu anlatmak amacıyla kurgulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in 20 Şubat’ta açılışını yaptığı sergi, 12 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dervişin yolculuğu sergisi sanatseverlerle buluştu

Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, geçmişle bugünün buluştuğu sergide katılımcılara teşekkür ederek, “Çok özel bir sergi, herkesi bu sergiye davet ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Küratör Erkan Doğanay ise sergi hakkında bilgi vererek Başkan Şahin’e teşekkür etti. Sergi hakkında Doğu ile batı arasında entelektüel ve bir köprü olan İstanbul'daki inanç yaşamını, sanatı ve tasavvufu anlatmak amacıyla kurgulanan sergide tasavvuf kültürü ve tekke yaşamı incelenerek bu kültür içinde şekillenen sembolizmin gündelik hayatın içinde maddeye ruh veren çabayla giyim kuşamdan eşyaya, musikiden sanat eserine tesir edişiyle geniş bir yelpazede ele alınarak hem kültürel ve sanatsal yönleriyle hem de belgesel içerikle sunuluyor.

Dervişin yolculuğu sergisi sanatseverlerle buluştu

İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde, alanında yetkin imzaların danışmanlığında hazırlanan eserler; nakış, hat, tezhip, giyim üretim, kuyumculuk ve el sanatları atölyeleri tarafından titizlikle hazırlandı. 

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