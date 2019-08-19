Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anıtsal çeşme bulundu.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, 40 kişilik ekiple, 7 yıldır çalışma yaptıkları belirtti.

Duman, çalışmalarda geçmiş dönemlerde meydana gelen deprem ve erozyonla oluşan toprağı temizlediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu yıl yaptığımız kazılarda kentin merkezi konumunda yer alan ve mükemmel seviyede korunmuş 32 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde 'U' planlı anıtsal çeşme bulduk. Çeşmenin antik dönemin dinsel inançları doğrultusunda kentte tapınım gören çeşitli tanrı ve tanrıçaların yanı sıra dönemin önemli yöneticilerinin ve eşlerinin heykelleriyle süslendiği ortaya çıkarıldı."

Çalışmalar anıtsal çeşmede yoğunlaştı

Doç. Dr. Bahadır Duman çeşmenin 2. yüzyıla tarihlendiğini belirterek, "Çeşme alanında mermer, granit ve traverten sütunlarının olduğunu gördük. Çeşmenin, Roma İmparatoru Hadrianus onuruna yapılmış olduğunu ele geçirilen yazıtlar dahilinde düşünüyoruz. Çeşme, imparator adına yapıldığı için farklı coğrafyalardan taşlar getirilmiş. Bunlardan birisi de Mısır'ın Aswan ocaklarından geldiğini düşündüğümüz bir granit" dedi.

Yapının benzerinin çok olmaması nedeniyle de değerli bir buluntu olduğuna dikkat çeken Duman, şöyle konuştu:

"Bu anıtsal ve devasa büyüklükteki çeşme, sıcak yaz günlerinde kent sakinlerinin serinlemesine yardımcı olmuş ayrıca şehrin refah düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermek için de çeşme ve diğer havuz gibi bölümlerinde zengin görünümlü taş süslemeciliği yapılmış. Böylece kente dışarıdan gelen kişilere, bu ihtişamlı yapı sayesinde kentin zenginliği anlatılmış."

Kaynak: AA