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Kültür-Sanat
AA 04.09.2024 18:56

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 31 yıl sonra Güney Kore'de konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının özel davetiyle 31 yıl sonra Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde "Uluslararası Klasik Müzik Günleri" kapsamında konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 31 yıl sonra Güney Kore'de konser verdi
[Fotograf: AA]

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kore Uluslararası Kültürel Değişim Vakfı (KOFICE) tarafından desteklenen Uluslararası Klasik Müzik Günleri'ne bu yıl CSO davet edildi.

En son 1993'te konser vermek üzere gittiği Güney Kore'ye 31 yıl sonra onur konuğu olarak davet edilen CSO, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, ülkeler arası kültürel işbirliği açısından önem taşıyan, 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerindeki Uluslararası Klasik Müzik Günleri'nde konser vererek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 31 yıl sonra Güney Kore'de konser verdi

Chucheon şehrinde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi Konser Salonu'nda, bugün orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde verilen konserde, 2019'da Hong Kong Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve daha birçok uluslararası yarışmada da ödüller kazanan Honggi Kim, solist olarak yer aldı.

Konseri, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Gangwon Eyalet Valisi Kim Jin-Tae, Hallym Üniversitesi Rektörü Yanghee Choi, Gangwon Eyalet Dışişleri Temsilcisi Büyükelçi Yungjoon Jo, Gangwon Eyaleti Kültür Direktörü Yun Seung-gi, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli dinledi.

1000'e yakın müzikseverin büyük beğeniyle izlediği konserin sonunda CSO dakikalarca ayakta alkışlandı ve Şef Deliorman defalarca sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 31 yıl sonra Güney Kore'de konser verdi

Büyükelçi Tamer, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Kore'de ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını, alanlarında üstat olmuş çok değerli müzisyenlerden oluşan bu çok özel orkestranın Koreli müzik sevenlerin aklında ve ruhunda unutulmayacak anılar bıraktığını söyledi.

"Korelilerin dakikalarca ayakta alkışlamaları, Şefimizi tekrar tekrar sahneye davet etmeleri ve adeta salondan çıkmak istememeleri hem göğsümüzü kabarttı hem de gözlerimizi doldurdu." diyen Tamer, CSO'nun dost ve kardeş topraklarda bir kere daha ne kadar özel olduğunu gösterdiğini belirtti.

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