Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 04.09.2024 12:54

PTT Pul Müzesi bu yıl yaklaşık 72 bin ziyaretçi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin 2013 yılından bugüne 513 bin ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Bu yıl itibarıyla yaklaşık 72 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor" dedi.

PTT Pul Müzesi bu yıl yaklaşık 72 bin ziyaretçi ağırladı
[Fotograf: AA]

Ankara'daki müzeye ziyarette bulunan Uraloğlu'na, ​​​​​​​PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten eşlik etti.

Dünya, Osmanlı Devleti, Anadolu Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ve 7 ayrı temadan oluşan pulların sergilendiği müzeyi gezen Uraloğlu, eserleri inceledi.

Uraloğlu, buradaki konuşmasında, müzeyi 2013'te "Tarihe tanıklık eden koleksiyonlar" sloganıyla açtıklarını söyledi.

Müzenin bugüne kadar vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Uraloğlu, "Müze, 2013 yılından bugüne yaklaşık 513 bin ziyaretçi ağırladı. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 72 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor. Her geçen gün ilginin biraz daha arttığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Egemenlik anlamında para basımı neyse pul basımı da odur"

Bakan Uraloğlu, dünyada postanın tarihinin milattan önceye kadar uzandığını anımsatarak, müzede bununla ilgili görsel ve canlandırmaların yer aldığını aktardı.

Pulun tarihsel önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Egemenlik anlamında para basımı neyse pul basımı da odur. Ülkemizde de 1863 yılında ilk pul basılmış, bu tarihten itibaren de pulu tedavülde tutmuşuz, basmaya devam etmişiz, kullanıma sunmuşuz" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, müzenin ücretsiz ziyaret edilebildiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu'na, "Milli Mücadelenin 100. Yılı Pul Portföyü" ve "Armağan Pul Albümü" takdim edildi.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu PTT Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
ABD müzesinde sergilenen 2500 yıllık altın kolye Türk yetkililere iade edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Çocuklara özel masal uygulaması geliştirildi: Masal Masal Türkiye
15:05
Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu’nun Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez
14:47
Bolu'da çevreyi kirleten firmaya üçüncü kez ceza kesildi
14:44
Sisi'den gelişen Türkiye-Mısır ilişkilerine vurgu
14:21
TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başlıyor
14:19
Katil İsrail ordusu son 10 günde 456 Filistinliyi öldürdü
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ