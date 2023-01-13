Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesi olan ve 4 milyonun üzerinde basılı kaynağa ev sahipliği yapan Millet Kütüphanesi, görme engelli okuyucular için de birçok fırsatı bünyesinde bulunduruyor.

Görme engellilere yönelik hayata geçirilen Teknoloji Sınıfı ile kullanıcılar, engelsiz ortamda rahatlıkla çalışabiliyor.

"Görme engelliler için gerekli donanıma sahip"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Görme Engelliler Teknoloji Sınıfı Koordinatörü Sevgi Yavuz Özgülben, yaptığı açıklamada, sınıfın tüm donanım hizmetlerinin tamamlanarak geçen yıl kullanıma sunulduğunu belirtti.

Kütüphanede erişilebilirlik çalışmaları kapsamında, görme engellilerin daha rahat hareket etmeleri için hissedilebilir yüzey uygulamalarının bulunduğunu söyleyen Özgülben, "Görme engelli okuyucularımızın hizmetine sunulmak üzere navigasyon hizmetleri bulunuyor. Görme engelli bir birey kütüphaneye girdiği andan itibaren sesli komutlarla sadece Teknoloji Sınıfı'nı değil istediği her yeri rahatlıkla bulabiliyor." diye konuştu.

Özgülben, Teknoloji Sınıfı'nın görme engelli okuyucuların rahatlıkla çalışabilmeleri ve araştırma yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve donanıma sahip olduğunu belirterek, okuyucuların yararlanabileceği araçlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu sınıfta az gören okuyucular için 12 tablet ve elektronik büyüteç yer alıyor. Tabletler, görme ve işitme engelliler için özel tasarlanmış işletim sistemine sahip. Tabletlere entegre büyüteçler aracılığıyla kameranın yakaladığı görüntü tablet ekranına dökülüyor ve okuyucu bu sayede yazıları yakınlaştırarak daha kolay okuyabiliyor. Okuyucular, aynı zamanda yazıların seslendirilmiş haline de kolaylıkla ulaşabiliyor."

Sınıfta, ekran okuma programlı bilgisayarlar, optik karakter tanıma özellikli tarayıcılar ve 3D yazıcıların da görme engellilerin hizmetine sunulduğunu belirten Özgülben, "Braille baskı makinesi ve kabartma şekil makinesi de bulunuyor. Ayrıca görme engelli okuyuculara yönelik Braille baskılı yayınlarımız da kütüphanemizde mevcut." dedi.

"Kütüphaneye gelemeyen görme engelli okuyucular da imkanlardan yararlanabiliyor"

Özgülben, kütüphaneye gelemeyen görme engellilerin de imkanlardan uzaktan yararlanabileceğini dile getirerek, "e-Devlet üzerinden üyeliği olan tüm görme engelliler, Millet Kütüphanesinin dışarıya açılan elektronik kaynaklarını kullanabilir. Millet Kütüphanesinin uzaktan erişim sağlanan yayınlarına ulaşabilir." dedi.