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Kültür-Sanat
AA 16.02.2024 16:32

Çukurca tahini tescillendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen tahin, coğrafi işaret tescili aldı.

Çukurca tahini tescillendi
[Fotograf: AA]

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (DAKA) yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve DAKA iş birliğiyle başvurusu yapılan Çukurca tahininin coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 15 Şubat 2024 tarihli ve 167 sayılı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde Çukurca tahininin coğrafi işareti tescillendi.

2024'te Hakkari için tescil edilen ilk coğrafi işaretli ürün olan tahinle beraber tescilli ürün sayısı 11'e ulaştı.

Geleneksel yöntemlerle üretilen tahin, ilçede yetişen ve taş değirmende öğütülen susam kullanılarak üretilen ürün olarak öne çıkıyor.

Susamlar meşe odunu ateşinde kavrularak su ile dönen taş değirmende öğütülüyor. Bu nedenle tortu ve üst kısmında yağ tabakası oluşmayan Çukurca tahini, koyu kahverengi tonlarında olup akışkan kıvamlı olarak biliniyor.

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