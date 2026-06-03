Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 03.06.2026 06:49

CSO Ada Ankara'da haziranda sanat rüzgarı esecek

CSO Ada Ankara, haziran ayı boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk etkinliklerinden sahne gösterilerine uzanan geniş içerikli programını sanatseverlerle buluşturacak. Detaylı bilgiye CSO Ada Ankara'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

CSO Ada Ankara'da haziranda sanat rüzgarı esecek

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, haziran programında Türk müziği konserleri, senfonik performanslar, çocuk etkinlikleri, müzikaller ve tiyatro yapımları farklı salonlarda izleyiciyle buluşacak.

Programda özellikle çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler öne çıkarken, yaz döneminde düzenlenecek organizasyonlarla başkentin kültür sanat hayatına katkı sunulacak.

Program, Bankkart Mavi Salon'da sahnelenen "Arzuları Yerine Getirme Müdürlüğü" ile başladı.

Yarın, Türkiye-Azerbaycan Esintileri Enstrümantal Konseri, 4 Haziran'da "Ankara Cümbüş Gecesi" ve Ertuğrul Sevindik konseri, 5 Haziran'da ise "Hisseli Harikalar Kumpanyası" sanatseverlerle buluşacak.

6 ve 7 Haziran'da çocuklara yönelik illüzyon gösterileri, müzikaller ve sahne etkinlikleri programda yer alırken, "7 Kocalı Hürmüz" müzikali, Kayahan şarkılarından oluşan özel konser ve nostalji konserleri de izleyiciyle buluşacak.

Çeşitli etkinlikler izleyiciye sunulacak

İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek "Masal Yolu", 9-10-11 Haziran'da çocuklarla buluşacak. 12 Haziran'da Tekfen Filarmoni Orkestrası konser verecek, 13-15 Haziran arasında çocuk korosu konserleri, tiyatro oyunları ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

16-19 Haziran'da "Nizamülmülk", "Cinayet Kadınları", "Ay, Carmela", "Hayat Der Gülümserim" ve "Sen de Gitme Triyandafilis"in yer aldığı tiyatro yapımları sahnelenecek.

20-24 Haziran tarihleri arasında çocuk gösterileri, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası konseri, dans gösterileri, Anadolu ezgileri konserleri ve Neşet Ertaş anma gecesi düzenlenecek.

Program, 26 Haziran'da Ankara DOB tarafından sahnelenecek "Carmina Burana", 27 Haziran'da "Bilim Show" ve 28 Haziran'da "Kafkas Kartalları" gösterisiyle tamamlanacak.

Detaylı bilgiye CSO Ada Ankara'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tiyatro Konser
Sıradaki Haber
Türkiye'de sinema seyirci sayısı geçen yıl 27,7 milyon kişi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:04
Ambulans uçak 2 bebek için devreye girdi
07:03
Notre Dame'ın altında kazı yapan arkeologlar 2 bin yıllık tarihe ulaştı
06:58
Öğrencilere 'yapay zeka kullanmayın' dediği makaleyi yapay zekaya yazdırdı
06:59
Ağırlık kaldırmak ömrü gerçekten uzatabilir mi?
06:48
Microsoft yeni kuantum çipini tanıttı
06:43
Birkaç hafta içinde başlayabilir: Son on yılların en güçlü hava sıcaklığı uyarısı
Muş'ta gelincikler çiçek açınca tarlalar kırmızıya büründü
Muş'ta gelincikler çiçek açınca tarlalar kırmızıya büründü
FOTO FOKUS
Bizim Çocuklar ABD'ye ulaştı
Bizim Çocuklar ABD'ye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ