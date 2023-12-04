Duman 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 04.12.2023 11:58

Coğrafya bilgi yarışması oynamak isteyenlere TRT Bil Bakalım’dan özel etkinlik

Bilgi yarışması denilince ilk akla gelen mobil uygulama TRT Bil Bakalım, coğrafya severlerin en kaliteli sorularla yarıştığı “Şehir-Ülke” etkinliği ile eğlenirken öğrenme imkanı sunmaya devam ediyor.

Coğrafya bilgi yarışması oynamak isteyenlere TRT Bil Bakalım’dan özel etkinlik

“Ülkeleri ve şehirleri çok iyi bilirim, eskiden atlasları karıştırırken hepsini ezberledim!” diyen gezgin ruhlu coğrafya severler için “Ülke-Şehir” etkinliği süreli olarak kullanıcılarla buluşuyor.

Etkinlikteki 50 soruyu tamamlayan herkese sadece bu etkinliğe özel bir rozet veriliyor. Özel bilgi kartlarının da yer aldığı “Ülke-Şehir” etkinliği coğrafya severleri bekliyor.

Coğrafya sorularıyla eğlenirken öğren

TRT Bil Bakalım çocuklardan yetişkinlere herkesin coğrafya bilgisini artırmak için eğlenceli ve eğitici sorular kullanıcıyla buluşturuyor. Kıtalar, ülkeler, şehirler, ve yanardağlarla ilgili pek çok soruyla coğrafya öğrenmek kolaylaşıyor.

Coğrafya bilgi yarışması oynamak isteyenlere TRT Bil Bakalım’dan özel etkinlik

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor. Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanısıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

Coğrafya bilgi yarışması oynamak isteyenlere TRT Bil Bakalım’dan özel etkinlik

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor. 

ETİKETLER
TRT
Sıradaki Haber
Ahilik Müzesi'yle geçmişe yolculuk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
ABD yönetimi, Gazze'nin geleceği konusunda karışık sinyaller verdi
14:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdü, naaşlarını alıkoydu
14:01
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Deresi taştı
13:57
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
13:59
Hasankeyf'teki tarihi mağaralar turizme kazandırılacak
13:54
Baykar, Bayraktar TB2 SİHA ile küresel savunma liginde
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ