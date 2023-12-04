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Kültür-Sanat
İHA 04.12.2023 10:40

Ahilik Müzesi'yle geçmişe yolculuk

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye alanında yer alan Ahilik Müzesi, Türk kültürünün önemli bir parçası olan Ahilik geleneğini tanıtmak amacıyla kurulduğu andan itibaren ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Ahilik Müzesi'yle geçmişe yolculuk
[Fotograf: İHA]

Ahilik Müzesi'nde sergilenen eserler arasında Ahilik teşkilatına ait belgeler, el sanatları ürünleri ve Ahilikle ilgili diğer tarihi objeler yer alıyor. Ziyaretçiler; müzede Ahilik geleneğini daha yakından tanıma fırsatı bulurken, Türk kültürünün zenginliğine ve geçmişine bir yolculuk yapma imkanı elde ediyor. 

800 yıllık Ahilik teşkilatı ve Anadolu'nun geçmişine ışık tutuluyor

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve günümüze kadar ulaşan Anadolu'nun kültürel ve sosyal değerlerini barındıran Kırşehir Ahilik Müzesi, 800 yıllık Ahilik teşkilatı ve Anadolu'nun geçmişine ışık tutuluyor. 3 bin 600 metrekare kapalı alanda faal olan müzede esnaflık geleneğindeki 32 meslek kuruluşu da temsil edilmekte. Müze ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşlar da Ahilik Müzesi'ne bağışta bulunma imkanına sahip. Bağışlar, müzenin korunması ve geliştirilmesi için kullanılıyor.

Ahilik Müzesi'yle geçmişe yolculuk

Müze alanını gezen ve 'tarihe yolculuk yaptım' diyen Mümtaz Dadalı; "Bütün odalarında müzenin tarihin derinliklerini yaşadım. Hepimizin çocuklarını da alarak gelmesi ve gezmesi gereken bir alan. Müze alanını gezerken Ahiliğin de felsefesini öğrendim" dedi.

Müzede gezinti sonrası düşüncelerini paylaşan ziyaretçilerden Nebahat Kaya, "Geçmişten bu güne kullanılan eşyaların gelişim süreçlerini izledim. Bir çok kişi müze alanına bağışta bulunmuş, bu çok hoşumuza gitti. Evimde de eski eserler var. Ben de bağış yapmayı düşünüyorum. Kırşehirlilerin gezdikten sonra bu alanı Türkiye'ye tanıtım yapması lazım." diye konuştu.

Ahilik Müzesi'yle geçmişe yolculuk

Ahilik Müzesi'nin ziyaretçi yoğunluğu, Türk kültürüne olan ilginin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Müze, ziyaretçilere tarihi ve kültürel bir yolculuk sunarken, Ahilik geleneğinin önemini vurgulanıyor. Külliye alanında altyapı çalışmaları 2012 yılında başladı. Projede traverten kullanıldı. Ahilik Müzesi 3 etaptan oluşan Ahi Evran Külliyesi Projesinin tamamlanan 1. etabında yer alıyor. Müzenin ilk bölümünde Ahi Evran'ın hayatı, Ahilik Teşkilatının ortaya çıkışı ve Anadolu'da kurumsallaşması, Selçuklulardan Türkiye Cumhuriyetine esnafların gelişim süreçleri, şecerenameler, arşivler, gerçekçi mankenler ile canlandırmalar aktarılıyor. 

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Kırşehir Müze Tarihi Eser
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