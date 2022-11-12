Kentte, 3 firma tarafından bu yıl yaklaşık 250 ton hardaliye üretildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2019 yılında kurulan hardaliye üretim tesisinde geleneksel yöntemlerle üretilen tek renk siyah hardaliyenin yanına beyaz, pembe ve altın serisi çeşitler de eklendi.

Tesisin genel müdürü Hikmet Yıldırım, hardaliyenin 500 yıllık mazisi olduğunu, Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sinde hardaliye hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Hardaliyenin Osmanlı döneminden gelen bir lezzet olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2017 yılında coğrafi işaret alan bu ürünü yurt dışında da tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 20 Aralık 1930'da Kırklareli ziyaretinde ikram edilen ve "Bunu milli içecek haline getirin" dediği hardaliyenin çok özel bir ürün olduğunu vurguladı.

Kentte 3 yıl önce 20-25 ton hardaliye üretilirken bu yıl sadece kendi tesislerinde üretim miktarını talepler doğrultusunda 200 tona çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, gelecek yıl ise kent genelinde 450 ton üretim hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, eskiden bağ bozumu zamanında tarlalarda kalan üzümlerden üretilen hardaliyeyi artık en kaliteli üzümlerden yaptıklarını ifade etti.

Yurt içinin yanı sıra son yıllarda yurt dışından da ciddi talepler almaya başladıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"İhracatta ilk defa Umman için 10 bin şişe yaptık. Geçen hafta yavru vatan Kıbrıs'taydık. Cumhurbaşkanımızı, oradaki büyükelçimizi ziyaret ettik. Ticaret Odası başkanlarımız ile toplantılar yaptık. Oranın köklü, yerli bir firmasıyla distribütörlük anlaşması yaptık. Resmi süreç devam ediyor. 15 gün içerisinde resmi olarak en güçlü ihracatımıza yavru vatandan başlamış olacağız. Ama Dubai ve Katar'daki lüks restoranlara da hardaliye gönderdik. Oluşan taleplere göre de kapasiteyi her yıl arttırıyoruz."

Hardaliye üretimi

Yıldırım, eylül ekim aylarında olgunlaşan üzümleri tesise getirdiklerini, makine yardımıyla üzümü sapından ayırdıklarını söyledi.

Istranca Dağları'ndan topladıkları hardalları da makine yardımı ile öğüterek kazanlara attıklarını ifade eden Yıldırım, aroma vermesi için de vişne yaprağı kullandıklarını ifade etti.

Hardaliyenin 15 günlük fermantasyon süreci olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"45 gün sonra içilecek hale dönüşüyor. Biz posasıyla, kabuğuyla, çekirdeğiyle suyunu hepsini bir arada muhafaza ediyoruz. Aynı zamanda o posa ve kabuk, koruyucu vazifesi görüyor. Alttan üste devridaim yaptığımızda posa yukarıya doğru çıkıyor, su aşağı süzülüyor. Tekrar devridaim yapıyoruz, suyu yukarıdan veriyoruz, o su tekrar süzülerek geliyor. Üç dört defa bunu yaptığımız için bu aynı zamanda doğal filtreleme vazifesi görüyor. Dolayısıyla çok berrak, çok güzel bir renk elde etmiş oluyoruz."