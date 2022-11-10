Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT sanatçısı Ayten Zenger son yolculuğuna uğurlandı
TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçısı ve koro şefi Ayten Zenger, 87 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçıyı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Ayten Zenger, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Ömrünü müziğe adayan, güçlü sesiyle şarkılara hayat veren Zenger'e son görev için ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları bir aradaydı.
Ayten Zenger için ilk tören TRT Ankara Radyosunda düzenlendi. Sevenleri, Zenger'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Ayten Zenger'in naaşı, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: TRT
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