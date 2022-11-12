Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 02:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
CSO'dan Atatürk'ü Anma Haftası'na özel konser
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Atatürk'ü Anma Haftası Özel Konseri, Türk müziği bestecilerinden Hasan Uçarsu'nun Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı için bestelediği Sinan Operası'ndan bölümlerle dinleyiciler ile buluştu.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Haftası Özel Konserinde, genç kuşak çağdaş Türk müziği bestecilerinden Hasan Uçarsu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın isteği üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için bestelediği Sinan Operasından bölümlerle dinleyici karşısına çıktı.
Prömiyeri Şef Gürel Aykal yönetiminde 29 Ekim 1921'de AKM Açılışında gerçekleşen eserin, Ankara'da 11 Kasım 2022 tarihindeki konser versiyonunun ilk seslendirilişinde de şef kürsüsünde yine Gürel Aykal yer aldı.
Konserin solistleri Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Gülbin Günay (soprano), Aylin Ateş (mezzo-soprano), Efe Kışlalı (tenor), Kevork Tavityan (bariton) ve Tuncay Kurtoğlu (bas) sanatseverlere güzel dakikalar yaşattı.
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