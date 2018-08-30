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Çekya'da kuraklık kayalara oyulmuş eski yazıları ortaya çıkardı

Çekya'da bir nehirde bulunan kayalara oyulmuş eski yazılar, nehirdeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı. Yazılar, insanlara kuraklığın ne kadar zorlu olduğunu anlatıyor.

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Çekyada kuraklık kayalara oyulmuş eski yazıları ortaya çıkardı

Çekya Elbe Nehri boyunca su altında kalan kayalara oyulmuş eski yazılar, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yeniden ortaya çıktı.

Avrupa'nın en eski hidrolojik parçası sayılan kaya parçası, nehirdeki su seviyesi 115 santimetreye düştükten sonra tamamen görüldü.

"Açlık Taşları" denilen bu taşların üzerindeki yazılar, sadece kuraklık sırasında su yüzeyinin üzerinde görülüyor ve insanlara kuraklığın ne kadar zorlu olduğunu hatırlatıyor.

Kaya parçalarında "Beni görürseniz ağlayın" ve "Korkmayın, kuruduğunda alanınızı ıslatın" gibi yazılar yer alıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: kuraklık, kaya, eski yazılar, elbe nehri, çekya, açlık taşları
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