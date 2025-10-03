Çarşamba günleri "Sinema Günü" ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 kültür sanat sezonuna dair Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema sektörüne verdiği desteklerin artarak devam ettiğini vurguladı.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) öncülüğünde, sektörel işbirliği ve Bakanlığın desteğiyle 27-28 Eylül'de gerçekleştirilen Sinema Festivali'nin rekor bir başarıya ulaştığına dikkati çeken Ersoy, "Türkiye Sinema Festivali'ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz." dedi.

Ersoy, bu yılın sonuna kadar çarşamba günlerini "Sinema Günü" olarak ilan ettiklerini belirterek, kampanyaya katılan tüm sinemalarda çarşamba günleri tüm filmlerin 120 lira olacağının altını çizdi.

Sinema sektörüne destek 470 milyon liraya ulaşacak

Bakanlığın Türk sinemasına sağladığı desteklerin yıllar içinde katlanarak arttığını rakamlarla ortaya koyan Ersoy, şunları kaydetti:

"2005'te 204 projeye 16 milyonun biraz üstünde destek verirken, bu rakamı 2024 yılı itibarıyla 408 projede neredeyse 382 milyon liraya çıkarttık. 2025'te ise şimdiden 362 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere yaklaşık 470 milyon lira tutarında destek sağlanacak. Geldiğimiz noktada 2005'e göre proje bazında yüzde 77 artış sağlamış durumdayız."

"Türk sinemasını küresel ölçekte markalaştıracağız"

Doğru politikalar ve güçlü desteklerle Türk sinemasının sadece Türkiye'de değil, dünyada da dikkat çeken bir noktaya geldiğini belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sinemamız artık sadece eğlence aracı değil, kültürümüzü, kimliğimizi ve hikayelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlarımızdan biridir. Amacımız, bu başarıları daha da ileri taşımak, Türk sinemasını küresel ölçekte markalaştırmak ve genç sinemacılarımıza uluslararası sahnelerde daha fazla alan açmaktır."