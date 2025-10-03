Ersoy: Gelecek sene 50 ilimizde halkımızı kültür ve sanatla buluşturacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 kültür sanat sezonuna dair Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Programda konuşan Ersoy, Türkiye'nin köklü medeniyet birikimiyle her geçen yıl daha da güçlenen bir kültür sanat vizyonuna sahip olduğunu söyledi.

Son yıllarda kültür ve sanat alanında hayata geçirdikleri projelerle kültürel mirası koruyarak geleceği inşa ettiklerini dile getiren Ersoy, "Her yaştan, her kesimden insanımıza ulaşan etkinliklerle sanatı toplumun her katmanına taşıyor, Anadolu'nun her köşesine ulaşan bir kültür vizyonu inşa etmeye çalışıyoruz. Dijitalleşen dünyada Türk sanatını küresel ölçekte görünür kılmak için önemli adımlar atıyoruz. En önemlisi de gençlerimizi sanatın üretim izleme süreçlerine daha aktif şekilde dahil etmek için gayret ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve göreve geldiğimiz an itibarıyla bu vizyonumuzu çok ileriye taşıdık, taşıyoruz." dedi.

Ersoy, 2025-2026 sezonu için özel hazırlıklar yaptıklarının ve bu sezonu "Sanat Her Yerde" vizyonuyla açtıklarının altını çizdi.

Sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak Gazze'de yaşanan zulme karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Ersoy, çeşitli etkinliklerle Filistin'de yaşanan dramı insanlara duyurmaya çalışacaklarını belirtti.

"Bu yıl 20 şehirde 7 bine yakın etkinliğe imza atacağız"

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladığını ve bu sene 20 şehre ulaşarak kültür ve sanat etkinliklerini halkla buluşturduğunu kaydetti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kendi alanında dünyanın en büyüğü olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu yıl 8 ay sürecek festivalimizle 20 şehirde, 1000'den fazla mekanda yaklaşık 45 bin sanatçımızın katılımıyla 7 bine yakın etkinliğe imza atacağız." bilgisini verdi.

Festivalin 2026'da 26 şehre yayılacağını aktaran Ersoy, "Festival takvimimize 2026'da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'yı da ekliyoruz. Hem önümüzdeki sene hem de 2027'ye ilişkin planlamalarımızı tamamladık. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı da festival programımıza dahil ederek toplam 32 ile ulaşacağız." diye konuştu.

Ersoy, bu sezon "Bir Anadolu Şenliği" ve "Yaşayan Miras Şölenleri"nin de devam edeceğini bildirerek, şunları söyledi:

"Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Bir Anadolu Şenliği'ni bu yıl 5 farklı şehirde hayata geçirdik. 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlayan Bir Anadolu Şenliği'ni daha sonra sırasıyla Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te gerçekleştirdik. Gelecek sene 4 ilimizi daha Bir Anadolu Şenliği'ne ekleyeceğiz. Bu etkinliklerimizin yanı sıra Yaşayan Miras Şölenleri'ni de gerçekleştiriyoruz. Bu sene sonuna kadar 10 şehrimizde şölenlerimizi düzenleyeceğiz ve gelecek sene listemize 5 şehrimizi daha dahil edeceğiz. Gelecek sene 26 şehrimizde 'Kültür Yolu Festivali', 9 şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' ve 15 ilimizde de 'Yaşayan Miras Şölenleri'ni gerçekleştirerek, toplam 50 ilimizde halkımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturacağız. Bu etkinliklerimizi ülke geneline yayarak olabildiğince çok sayıda kişiye kültür ve sanatla ulaşmak istiyoruz."

"Prestijli oyunları tiyatroseverlerle buluşturacağız"

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Ankara'daki CSO Ada mekanlarına da işaret eden Ersoy, "AKM sadece Bakanlığımız için değil, ülkemiz için de bir gurur kaynağı. Küre olarak adlandırdığımız salon, Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz olmak üzere birçok etkinlikte ilk adres konumunda. Dünya standartlarındaki sahnesiyle dünyanın en etkili ve önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz sanat yılında AKM'de 2 bin 390 etkinlik gerçekleştirdik, ağırladığımız sanatsever sayısı ise 2,5 milyonun üstünde." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, Ankara'da kültür ve sanatın temel adresinin CSO Ada olduğunu belirterek, "Ankara'da 30 yıl bitmeyen inşaatıyla adeta kangren haline gelen CSO Ada, Bakanlığımız döneminde çok kısa sürede tamamlanıp açılarak artık sorunlarla değil, sanat ve kültürle anılan bir adres haline geldi. CSO Ada, geçtiğimiz sanat yılında yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı." dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2002'de 28 sahnesiyle 1 milyon seyirciyi ağırladığının altını çizen Ersoy, şunları aktardı:

"Memnuniyetle söylemek isterim ki 2024 yılında sahne sayımız 59'a ulaştı ve Türk tiyatrosunun yükselişini ve seyirciyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gösterdi. Bu sezon, 99'u yerli ve 138'i yabancı olmak üzere toplam 237 oyunla 59 yerleşik sahnemizde ve turnelerimizde 6 bin 676 temsil gerçekleştirilirken, 75 yıllık rekorları geride bırakarak yaklaşık 2 milyon 269 bini aşkın seyircimize ulaştık. Bakanlık olarak Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyunlarla gelişimi için ayrı çaba içinde olduğumuzu da belirtmek isterim. 'Kerbela', 'Rembetiko Efsanesi', 'Dracula Bir Dehşet Anatomisi' ve 'Anna Karenina' gibi birbirinden değerli oyunlarla geride bıraktığımız bu başarılı sezonun ardından bugün yeni bir sezona adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni sanat sezonumuzda 'Faust', 'Büyük Romulus', 'Ölü Çanlar ve Gümüş Patenler' gibi prestijli oyunları tiyatroseverlerle buluşturacağız."

Ersoy, bu sezon Devlet Tiyatrolarının 64 sahnede perde açacağını, sezon sonunda bu sayıyı 70'e çıkaracaklarını duyurdu.

Yerleşik ve turne faaliyetlerinin yanı sıra Vagon Sahne ve Kamyon Sahne gibi uygulamalar sonucunda da 7 binden fazla temsil gerçekleştirmeyi ve 2,5 milyon seyirciye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Ersoy, "Bu hedefler, Türk tiyatrosunun hem ulusal hem de uluslararası alanda hak ettiği yeri daha da güçlendirecek, sanatı toplumla buluşturan, kültürel zenginliğimizi geleceğe taşıyan bir vizyonun eseri olacaktır." görüşünü paylaştı.

"Biletler 45 saniyede tükendi"

Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesinin (DOB) 2017'de 860 temsille 395 bin izleyiciyi ağırladığını vurgulayarak, "DOB, 2024-2025 sanat sezonu boyunca 1200'den fazla temsille yaklaşık 703 bin seyirciyle buluştu. Bunun yanı sıra 2024-2025 sanat sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallerde 99 temsil, 125 binden fazla rekor seyirciyle buluşturuldu. Özellikle muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Aspendos, Efes, Bodrum, Denizli'deki antik kentlerimizde gerçekleşen festivallerimize hepinizi davet etmek istiyorum." diye konuştu.

DOB tarafından "Opera ve Bale Her Yerde" mottosuyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin Şırnak'tan başladığını aktaran Ersoy, "Daha önce opera ve balenin gitmediği illerde yapılan festivalimiz büyük ilgi gördü. 2026 yılında festivalimizin ikincisini hayata geçireceğiz. Bu defa festivalimizin ilk durağı Bayburt olacak, ardından da Çemişgezek ile festival yolculuğumuza devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Ersoy, geçen sezon sahnelenen "Fındıkkıran" eserine gösterilen ilgiye de değinerek, "Tüm dünyada 'yeni yıl eseri' olarak kabul edilen Fındıkkıran için düzenlenen 52 temsilin her birinde biletler sadece 45 saniyede tükendi. Biletini gişeden almak isteyenler, gece 3-4 gibi sıraya girdi. Seyircilerimizin bu ilgisi, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğümüzün büyük başarısının da bir yansıması aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon "Gılgameş", "Şahmeran", "Muhteşem Süleyman" eserlerinin yanı sıra "Singing in the Rain" gibi dünyaca ünlü eserlerin de sahnelendiğine dikkati çeken Ersoy, "'Carmina Burana' ise izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Osmanlı İmparatorluğumuzun 17. Padişahı Sultan Murat'ın hayatını konu alan '4. Murat' operasını Macaristan'da sahneledik. Türk operasının yurt dışında sergilenen ilk büyük oyunu olan '4. Murat', dakikalarca ayakta alkışlandı. Gelecek sezon da 'Troya', 'Deli Dumrul', 'Kürk Mantolu Madonna' gibi hepimizin yakından bildiği, okuduğu eserleri sahnelerimize taşıyacağız." açıklamasını yaptı.

Çarşamba günleri "Sinema Günü" ilan edildi

Ersoy, Bakanlığın sinema sektörüne verdiği desteğe de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"2005'te 204 projeye 16 milyonun biraz üstünde destek verirken, bu rakamı 2024 yılı itibarıyla 408 projede neredeyse 382 milyon liraya çıkarttık. 2025'te ise şimdiden 362 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere yaklaşık 470 milyon lira tutarında destek sağlanacak. Geldiğimiz noktada 2005'e göre proje bazında yüzde 77 artış sağlamış durumdayız. Doğru politikalar ve güçlü desteklerle Türk sineması sadece kendi halkının değil, dünyanın da dikkatini çeken bir noktaya gelmiştir. Sinemamız artık sadece eğlence aracı değil, kültürümüzü, kimliğimizi ve hikayelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlarımızdan biridir. Amacımız, bu başarıları daha da ileri taşımak, Türk sinemasını küresel ölçekte markalaştırmak ve genç sinemacılarımıza uluslararası sahnelerde daha fazla alan açmaktır."

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği öncülüğünde, sektörel işbirliği ve Bakanlığın desteğiyle 27-28 Eylül'de gerçekleştirilen Sinema Festivali'nin tüm zamanların eylül ayı seyirci rekorunun kırılmasına neden olduğuna işaret eden Ersoy, "Türkiye Sinema Festivali'ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz." dedi.

Ersoy, bu yılın sonuna kadar çarşamba günlerini "Sinema Günü" olarak ilan ettiklerini belirterek, kampanyaya katılan tüm sinemalarda çarşamba günleri tüm filmlerin 120 lira olacağının altını çizdi.

"CSO, 200. yılını büyük konser serisiyle kutlayacak"

Türk dizilerinin 170'ten fazla ülkede 1 milyardan fazla seyirciye doğrudan ulaştığına dikkati çeken Ersoy, "Bu, ülkemizin, değerlerimizin, kültürümüzün dünyaya aktarılması demek. Bakanlık olarak dizilerimizin bu gücünü tanıtım stratejilerimiz içerisinde değerlendirdik. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız tarafından Antalya ve İstanbul'u anlatan iki mini dizi hazırladık. Hedef ülkelerimizde en çok sevilen oyunculara yer verdiğimiz bu iki dizi 1,5 milyardan fazla görüntülenme elde etti. Önümüzdeki süreçte farklı projelerle yine dünyada ses getirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) bu sezon 200. yaşını tüm sezon sürecek büyük konser serisiyle kutlayacağına vurgu yaptı.

Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün ise şu anda Bakanlığa 1301 kütüphanede hizmet verdiğini aktaran Ersoy, kütüphanecilikte sadece kütüphane sayısına değil, kullanım alanı, kitap sayısı gibi alanlara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Ersoy, kitap sayısının 2002'de 12 milyon 500 bin civarında olduğunu, bugün ise 26 milyona yaklaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Kullanıcı sayısı bizim için çok önemli bir veri. 2002'de 23 milyon, 2018 yılında 28 milyon ve 2024 yılı sonunda ise 39 milyona ulaştığımızı gururla açıklamak isterim. Diğer bir önemli veri ise üye sayımız 2002 yılında sadece 424 bin iken, bugün 7,6 milyon üyeye ulaşmış bulunmaktayız. Bütün bu rakamlar bize şunu gösteriyor: Kültür ve sanat artık toplumun yalnızca belli bir kesiminin değil, 85 milyon vatandaşımızın hayatında güçlü bir yer edinmiştir."

Rami Kütüphanesi'nin ise pek çok ödüle sahip olduğunu, dünyaca ünlü Ağa Han ödüllerinde de finalistler arasında yer aldığını söyleyen Ersoy,"2,5 yılda 7 milyon kişinin ziyaret ettiği Rami Kütüphanemiz, okuma salonları, atölyeleri, Yazma Eserler Başkanlığı Şifahanesi ile bir bilim yuvası olmasının yanı sıra kültür sanat etkinliklerinin de vazgeçilmez adresi." diye konuştu.

Yıllarca çözülemeyen telif sorununu "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü" ile çözüme kavuşturduklarını ifade eden Ersoy, müzik meslek birliklerinin telif gelirinin yüzde 343 artarak 2 milyar 200 milyon lirayı aştığını bildirdi.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünce 2002'de yaklaşık 208 milyon bandrol verildiğini belirten Ersoy, 2025 yılı eylül ayı itibarıyla 9 ayda bandrol sayısının 322 milyonu aştığını kaydetti.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kültür ve sanat, en az ekonomi, teknoloji ve diplomasi kadar stratejik bir alandır. Biz, bu bilinçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hareket ediyoruz çünkü biliyoruz ki bir milletin kalıcı gücü, ürettiği sanat eserleriyle ölçülür. Yeni sezonda tüm sanatçılarımıza, kurumlarımıza ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Bu yolculukta bizimle yürüyen, sanatımıza sahip çıkan, eserleriyle Türkiye'yi gururlandıran tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum."