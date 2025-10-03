Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 03.10.2025 13:34

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinde özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, dezenflasyon sürecinde bu tür geçici duraksamaların yaşanabileceğine dikkati çekti.

Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Orta vadeli programımızın istikametinde sapma beklemiyoruz"

Uygulanan ekonomi programının ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklenmediğini belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20’nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. 

