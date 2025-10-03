Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
Gündem
AA 03.10.2025 12:54

Bakan Güler, Moğolistanlı mevkidaşı Batlut ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Moğolistanlı mevkidaşı Batlut ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a giden Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut tarafından askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler ve Moğolistanlı mevkidaşı Batlut, törenin ardından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Daha sonra Güler, Moğolistan için tarihi öneme sahip Siyah Tuğ'un sergilendiği bölümü gezdi.

Güler, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sünrev ile buluştu

Moğolistan'da temaslarına devam eden Güler, Savunma Bakanlığını ziyareti sonrasında Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sünrev ile de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Güler, daha sonra Ulanbator Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Başak Genç Yüksel ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Selçuk Atay'dan da faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı
