Gündem
AA 03.10.2025 11:49

KDK'dan ÖSYM'ye: İptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), adayların hatalı olduğunu düşündükleri sınav sorusunun incelenmesi için ÖSYM'ye Başkanlığına ödediği itiraz ücretinin, sorunun iptali halinde iade edilmesine hükmetti.

KDK'dan ÖSYM'ye: İptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin

ÖSYM'nin sınavlarında, soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi talebiyle yapılan başvurularda soru başına ücret alınması KDK'ya taşındı.

Hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptal edilmesine rağmen başvuru ücretinin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, para iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda bedel iadesi yapılmamasının menfaatler dengesinde idare lehine olduğu kanaatine vardı.

İdarenin, soru iptali gerçekleşmesine rağmen ücret iadesi yapmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna işaret eden KDK, ÖSYM'ye, böyle durumlarda itiraz ücretinin iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.

