CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası ertelendi

İlk duruşmaya taraf avukatları katılırken, Özlem Erkan'ın avukatı davanın kabulünü istedi. Mahkeme heyeti, CHP avukatlarının reddi hakim talebini reddetti. 2 Eylül'de aldığı ara karar hakkında istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı da 21 Kasıma erteledi.

Bu süreçte il yönetimi yerine tedbiren getirilen Gürsel Tekin ve 5 kişi görevine devam edecek.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül’de aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.