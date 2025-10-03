Parçalı Bulutlu 23ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 03.10.2025 11:16

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası ertelendi

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “kongre iptal” davası 21 Kasım'a ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası ertelendi

İlk duruşmaya taraf avukatları katılırken, Özlem Erkan'ın avukatı davanın kabulünü istedi. Mahkeme heyeti, CHP avukatlarının reddi hakim talebini reddetti. 2 Eylül'de aldığı ara karar hakkında istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı da 21 Kasıma erteledi.

Bu süreçte il yönetimi yerine tedbiren getirilen Gürsel Tekin ve 5 kişi görevine devam edecek.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül’de aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

CHP İstanbul
OKUMA LİSTESİ