Gündem
AA 03.10.2025 12:32

DMM, "katile engelli raporu verildi" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada "katile engelli raporu verildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, "katile engelli raporu verildi" iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merhum Minguzzi'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili "katile engelli raporu verildi" şeklinde servis edilen iddiaların, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen 7 Mayıs tarihli raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu"nun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir 'kaynaştırma raporu' olup 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

