Gündem
03.10.2025 13:23

Fatih Altaylı'nın tutukluluğu devam edecek

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fatih Altaylı'nın tutukluluğu devam edecek

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle 20 Haziran'da tutuklanmıştı.

Altaylı hakkında, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame hazırlandı.

İncelemeyi tamamlayan mahkeme, iddianameyi kabul etti, Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıktı.
Silivri'de görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan Altaylı, suçlamayı reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 26 Kasım Çarşamba gününe ertelendi. 

