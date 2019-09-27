Çanakkale'nin Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Tapınağı çevresindeki kazılar, 1980 yılında başladı. Yapılan çalışmalarda, şimdiye kadarki en önemli hazine ortaya çıkarıldı.

1989 yılında 675 bronz sikke bulunan tapınakta, ilk kez 68 altın sikkenin bir arada olduğu altın hazine bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Bir Bizans evinin odasında bulunan 1. ve 2. Justinianus dönemine ait 68 altın sikkenin tanıtımı için Troya Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ve Apollon Smintheus Kazıları Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

5. ve 6. yüzyıllarda altın birikimi yapılıyordu

1980 yılından bu yana Apollon Smintheus'un kutsal alanı, hamamları, evleri ve işliklerinde kazılar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Coşkun Özgünel, şöyle konuştu:

"Her dönem ayrı bir buluntu, ayrı bir heyecanla yürüttüğümüz kazılarda bu yıl, M.S. 550-575 yılları arasına tarihlenen bir hazine bulduk. Buluntular, Apollon Smintheus Tapınağı ve çevresinde yaşamın M.S. 6. yüzyıla kadar devam ettiğini ortaya koyuyor. Altın, bronz gibi paslanan bir madde değil. Yağışlardan dolayı alanı su basmış ve çamur içindeydi. Çamurlar temizlendikten sonra 68 irili ufaklı sikke bulduk. Hepsinin gramları farklı. Birbirleri arasında çok az farklılıklar var. Bu da 1. ve 2. Justinianus zamanındaki ölçü farklılıklarından kaynaklanıyor."

[Fotoğraf: DHA]

Altın sikkelerin, sergileneceği Troya Müzesi'ne ayrı bir güzellik katacağını anlatan Özgünel, şunları söyledi:

"Biz böyle bir buluntuya hazine diyoruz. Aslında bu bir birikim. Bunun sahibinin, muhakkak geleceğiyle ilgili birtakım endişeleri vardı. Altın sikke biriktiriyordu. Şu anda da büyüklerimizin altına karşı bir ilgisi var. Bulunan bu altın sikkeler, İsa'dan sonra 5. ve 6. yüzyılda bu kutsal topraklarda da altın sevgisinin, altın birikiminin olduğunu ortaya koyması yönünde çok önemli. Sosyolojik, etnolojik yönden önemli."

Kaynak: DHA