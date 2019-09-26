Etnospor Kültür Festivali bine yakın sporcuyu ağırlayacak26 Eylül 2019 Perşembe 16:56 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 17:12
Sporcuların 12 branşta yarışacağı Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Festivale katılan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel oyunu görme imkanı bulacak.
Okçuluk, yağlı güreş, cirit...
Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali'ne sayılı günler kaldı.
3 Ekim'de açılışı yapılacak festivalde, 12 geleneksel spor dalında 16 ülkeden bine yakın sporcu yarışacak.
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Geleneksel sporlar kültürel zenginliğe katkı sağlıyor
Yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi... Sadece güreş kategorilerinde 250 sporcu yer alıyor.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ettiklerini söyledi.
"Bu yüzden sporun, aslında kültürün en kitlesel sahası olduğunu düşünüyoruz. Geleneksel sporların yaşatılmasının, dünyanın kültürel zenginliğine, renkliliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."
Asırların sporları ve kültürleri sizi çağırıyor!— Etnospor (@etnospor) September 25, 2019
Geleneğin büyülü dünyası 4. Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda! pic.twitter.com/3nJMzM3Rs6
1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor
Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar, topaç çevirme, çember, tiktak, bezirgan başı gibi çok sayıda geleneksel oyunu oynama fırsatı bulacak.
Festival kapsamında, 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilere sunulacak.
TRT, festivalin paydaşları arasında bulunuyor. TRT 1'de yayınlanan ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği Tozkoparan dizisinin ekibi etkinliğe katılacak. Rafadan Tayfa ile Maysa ve Bulut çizgi filmlerinin yapımcılarının da gösterileri olacak.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber