Okçuluk, yağlı güreş, cirit...

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali'ne sayılı günler kaldı.

3 Ekim'de açılışı yapılacak festivalde, 12 geleneksel spor dalında 16 ülkeden bine yakın sporcu yarışacak.

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Geleneksel sporlar kültürel zenginliğe katkı sağlıyor

Yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi... Sadece güreş kategorilerinde 250 sporcu yer alıyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ettiklerini söyledi.

"Bu yüzden sporun, aslında kültürün en kitlesel sahası olduğunu düşünüyoruz. Geleneksel sporların yaşatılmasının, dünyanın kültürel zenginliğine, renkliliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Asırların sporları ve kültürleri sizi çağırıyor!



Geleneğin büyülü dünyası 4. Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda! pic.twitter.com/3nJMzM3Rs6 — Etnospor (@etnospor) September 25, 2019

1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar, topaç çevirme, çember, tiktak, bezirgan başı gibi çok sayıda geleneksel oyunu oynama fırsatı bulacak.

Festival kapsamında, 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilere sunulacak.

TRT, festivalin paydaşları arasında bulunuyor. TRT 1'de yayınlanan ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği Tozkoparan dizisinin ekibi etkinliğe katılacak. Rafadan Tayfa ile Maysa ve Bulut çizgi filmlerinin yapımcılarının da gösterileri olacak.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber