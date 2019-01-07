Gazi Hüsrev Bey Medresesi...

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537 tarihinde kuruldu. Savaşlara ve tüm zorluklara rağmen bugün de ülkenin en prestijli liselerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Bosna Hersek'teki en eski eğitim kurumu olup lise diploması denkliği de bulunan Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde dini derslerin yanı sıra bilimsel dersler de veriliyor. Okulun kaliteli eğitimi nedeniyle aileler, çocuklarının burada okumasına büyük önem veriyor.

"Bosna Hersek'te çok sayıda tarihi medrese var"

Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur Malkic, medresenin 5 asra yakın süredir kesintisiz eğitim verdiğine söyledi. Ayrıca, Gazi Hüsrev Bey'in Bosna Hersek'e İslamiyet'i getiren Fatih Sultan Mehmed'in büyük torunu olduğunu vurguladı.

Tarihi medresenin kesintisiz eğitim vermesinden dolayı son derece gururlu olduklarını anlatan Malkic, "Bosna Hersek'te çok sayıda tarihi medrese var ama bunlar bazı nedenlerden çalışmalarına ara verdi. Gazi Hüsrev Bey Medresesi ise kesintisiz eğitim vermeye devam etti" dedi.

Medresede 486 öğrenci eğitim görüyor

Medresenin Bosna Hersek'teki tüm medreselerin anası olarak anıldığını belirten Malkic, şöyle konuştu:

"Bu tarihi medrese Bosna Hersek'te başka medreselerin doğmasına vesile oldu. Tuzla, Travnik, Visoko, Mostar, Cazin ve hatta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile Sırbistan'ın Novi Pazar şehrindeli medreseler de buradan etkilenip kuruldu."

Medresede hala 486 öğrencinin eğitim gördüğünden bahseden Malkic, buranın uzun yıllar daha ayakta kalmasını ve eğitim vermesini diledi.

"Küçüklüğümden beri aklımda sadece medrese vardı"

Medresedeki Türk öğrencilerden Belkıs Öznur Köylü, annesinin de bu medreseden mezun olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri başka hiçbir okul değil, aklımda sadece medrese vardı" diye konuştu.

Dördüncü sınıf öğrencisi Köylü, İslam'ı daha iyi öğrenme isteğiyle medreseye başladığını anlattı.

"Medreseyi bitirmek ve annemi gururlandırmak istiyorum. Ailem Zenica'da. Saraybosna'ya, ilk kez medreseye kayıt olduğum zaman geldim. Burada inanılmaz bir şekilde tarihi yaşıyorsun. Her sabah medreseye gelirken Osmanlı zamanından kalma bina ve kaldırımlara bakarak geliyoruz. Adeta bir zaman tüneli gibi."

Tarihi medrese 482'nci yılını kutluyor

Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde, başta Saraybosna olmak üzere bölgede çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf eserleri yaptırdı.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saraybosna'da kendi adıyla anılan medreseyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız devam etti.

Komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden medrese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan medrese, İngilizce, Arapça ve Türkçe öğretilmesi nedeniyle de Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan mezunlar, medreseyi bitirdikten sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri diğer fakültelerde de eğitim görebiliyor.

Kaynak: AA